"AniManisch" streamt für Gaming-Aid

Im vergangenen Jahr zeigte der erste "Friendly Fire"-Stream zu Gunsten von Gaming-Aid wie viel Hilfsbereitschaft in der Gamesbranche und der Zielgruppe steckt. Das dies aber nicht nur für die großen Stars gilt, sondern auch für YouTuber mit einigen Tausend Abonnenten, zeigte sich jetzt bei einer anderen Aktion. So hat Christian Schröder, bekannt als AniManisch/Dr. Animus, bei einem Charitystream Ende Oktober insgesamt 1300 Euro zu Gunsten von Gaming-Aid gesammelt."Wir freuen uns über jede Art der Unterstützung", so Svenja Bhatty, Vorstandsvorsitzende von Gaming-Aid. Umso größer war die Begeisterung als Christian auf uns zu kam und er binnen so kurzer Zeit emeinsam mit seinen Zuschauern diese beachtliche Summe einsammeln konnte. Gaming-Aid dankt dem Organisator und ganz besonders natürlich den zahlreichen Mitspielern und Zuschauern für ihre Spenden."

Quelle: GamesMarkt.de

