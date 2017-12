Android-Hit "Super Mario Run"

HyperX wird offizieller Partner der

Dallas Mavericks

" ist ein voller Erfolg für Nintendo. Laut einer Analyse des App-Stores von Google Play war der Nintendo-Titel der am meisten heruntergeladene Titel in diesem Jahr. Das Spiel wurde mindestensheruntergeladen. Genaue Zahlen nennt Google nicht. | Quelle: play.google.com Peripherie-Hersteller. Das Unternehmen wird damit auch Sponsor des eSport-Teams des NBA-Mannschaft. Die offiziellesoll 2018 in Kooperation mit 2K Games starten. | Quelle hyperxgaming.com

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen