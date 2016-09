Ancel und Navara als Speaker für IndieCade Europe bestätigt

Michel Ancel und Matt Nava (r.) reisen zur IndieCade Europe (Bild: IndieCade Europe)

Die Organisatoren der IndieCade Europe , die vom 18. bis 19. November in Paris stattfindet , nennen erste Programmpunkte des Festivals. Die Veranstalter konnten unter anderem Michael Ancel und Matt Nava als Sprecher gewinnen. Ancel ist der geistige Vater von " Rayman " und " Beyond Good and Evil ". Matt Nava gelangte als Art Director von" Journey" und "Flower" zu Bekanntheit, zuletzt entstand "Abzû" unter seiner kreativen Leitung. Auch Rami Ismail (Vlambeer), Julie Heyde ("Selfie Tennis") und Audrey Leprince ("Furi") sagten bereits ihr Kommen für die erste Auflage der IndieCade Europe zu."Wir freuen uns sehr für unsere erste IndieCade Europe derart talentierte und angesehe Industrie-Veteranen als Speaker begrüßen zu dürfen", sagt IndieCade-CEO Stephanie Barish. "Michel Ancel ist einer der renommiertesten Gamedesigner der Industrie und seine gewagten künstlerischen Visionen haben weltweit bereits Millionen von Spieler unterhalten und bewegt. Matt Nava war der Art Director von einigen der von Kritikern meist angesehenen und einzigartigen Indie Hits der letzten Jahre wie 'Journey', 'Flower' und dem kürzlich erschienen 'Abzû'. Bei der Keynote wird Matt Einblicke in seine herausragende Arbeit und den Schaffensprozess geben, der diese einzigartigen Spiele geprägt hat."Das vollständige Programm mit allen Speaker und Sessions wollen die Veranstalter in Kürze bekanntgeben. Weitere Infos finden sich unter europe.indiecade.com

Quelle: GamesMarkt.de

