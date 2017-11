Amazons Cyber Monday befeuert Preisdruck im Gameshandel

Der Versandhändler Amazon startet heute seine Rabattaktion Cyber Monday. Bis zum 27. November bietet das Unternehmen wechselnde Produkte teils stark im Preis reduziert an. Auch PC- und Videospiele sind Teil des Angebots. Auch wenn es sich in weiten Teilen um etwas ältere Produkte handelt, bei denen Amazon im Rahmen der Aktion Lagerbestände abbauen will, finden sich durchaus auch einige Neuheuiten im Angebot. South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe " von Ubisoft wird für Xbox One für 39,97 Euro, " FIFA 18 " für PlayStation 4 für 41,91 Euro oder " Call Of Duty: WWII " (PS4) für 42,97 Euro. Auch bei " Need for Speed Payback " (44,97 Euro für PS4) oder " Wolfenstein II " (34,97 Euro für PS4) dreht der Retailer teils heftig an der Preisschreibe.Damit erhöht Amazon den Druck im Handel kurz vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft massiv, denn die genannten Beispiele sind allesamt Produkte, die im stationären Geschäft noch weitestgehend zum Einstandspreis von rund 60 bis 65 Euro abverkauft werden.

Quelle: GamesMarkt.de

