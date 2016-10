Amazon verschärft Händlerrichtlinien für internationale Retouren

Händler, die über Amazons Marktplace Waren verkaufen, sehen sich in Sachen internationale Retouren mit neuen, verschärften Richtlinien des Onlineriesens konfrontiert. Wie " Amazon Watchblog " unter Berufung auf eine Mail Amazons an seine Händler berichtet, werden Käufer bei internationalen Retouren künftig nicht mehr im Voraus für Rücksendungen bezahlen müssen. Bei der Bearbeitung einer internationalen Rücksendung von Bestellungen aus den USA und von den europäischen Marketplace-Sites von Amazon gelten ab dem 15. November vielmehr drei Optionen, von denen allesamt vor allem der Käufer profitieren dürfte. Bemerkenswerterweise sieht eine eine Option sogar vor, dass Händler bei vollständiger Erstattung des Kaufpreises auf die Rücksendung des Artikels gleich verzichten. Auch die zweite Option dürfte wenig Begeisterung bei Händlern auslösen, erfordert sie nämlich die Einrichtung einer lokalen Rücksendeadresse im betreffenden Land des Käufers. Hier würden dann unter Umständen Kosten für entsprechende Servicedienstleister anfallen. Alternativ kann der Verkäufer schließlich vorfrankierte Rücksendeetiketten zur Verfügung stellen.Amazon betont in seinem Schreiben übrigens, dass diese neuen Regelungen nicht für Bestellungen mit Versand durch Amazon zur Anwendung kommen - und schafft damit weitere Anreize, dass Händler Partner des Programms Fulfillment by Amazon werden.

Quelle: VideoMarkt

