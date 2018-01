Amazon: Und noch ein Logistikzentrum

Großansicht Mönchengladbach wäre das 12. Logistikzentrum in Deutschland (Bild: Amazon) Mönchengladbach wäre das 12. Logistikzentrum in Deutschland (Bild: Amazon)

Versandhändler Amazon soll ein neues Logistikzentrum planen. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf vertraute Kreise. Demnach soll der Bau eines Logistikzentrums in Mönchengladbach bevorstehen. Ein entsprechender Bauantrag sei vor Weihnachten von der Stadt genehmigt worden. An dem neuen Standort sollen mehr als 1000 Arbeitsplätze entstehen. Zudem sollen Transport-Roboter zum Einsatz kommen.Laut "Rheinische Post" wurde bereits vor mehr als einem Jahr eine Amazon Logistik Moenchengladbach GmbH ins Handelsregister eingetragen.Aktuell betreibt Amazon Deutschland elf Standorte in Graben bei Augsburg, Bad Hersfeld mit zwei Logistikzentren, Leipzig, Rheinberg, Werne, Dortmund, Pforzheim, Koblenz, Brieselang und Winsen.

Quelle: VideoMarkt

