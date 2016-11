Amazon: Tagesangebote von allen drei Hardware-Herstellern

Auch in diesem Jahr lockt Amazon in Deutschland Kunden mit der inzwischen zu einer ganzen Woche ausgedehnten Aktion "Cyber Monday". Und einmal mehr spielen Games dabei eine wichtige Rolle. Dass Amazon im Lauf dieser Aktion nicht nur mehrfach Spiele, sondern auch Konsolen vergünstigt anbietet, ist nicht ungewöhnlich. Wohl aber, dass am heutigen Tag Geräte gleich aller drei Hersteller unter den "Angeboten des Tages" zu finden sind. Dabei handelt es sich, anders als bei den Blitzangeboten, um ganztags verfügbare Angebote.Im Detail bietet Amazon derzeit die 1TB PS4 im Bundle mit "Uncharted 4", "Drive Club" und "The Last of Us" für 299 Euro und im Bundle mit "Mafia 3" und "Watch Dogs 2" für 329 Euro an. Die Xbox One S mit 500GB gibt es indes mit "FIFA 17" und "Forza Horizon 3" für 249 Euro. Und aus dem Nintendo Sortiment gibt es sowohl den Nintendo 3DS XL in Pink für knapp 100 Euro, als auch den 2DS in Schwarz inklusive "New Super Mario Bros. 2" und "Mario Party: Island Tour" für den gleichen Preis.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Handel GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen