Amazon: Streikaufruf zum Weltgesundheitstag

Großansicht Erneut streiken Amazon-Mitarbeiter an mehreren Standorten (Bild: Amazon) Erneut streiken Amazon-Mitarbeiter an mehreren Standorten (Bild: Amazon)

Der Gewerkschaft ver.di zufolge haben Mitarbeiter an den Amazon -Standorten Rheinberg, Werne, Bad Hersfeld und Koblenz in der Nacht, beziehungsweise am frühen Morgen erneut die Arbeit nieder gelegt. Die Arbeitsniederlegungen für einen Tarifvertrag sollen "vorläufig bis zum Ende der Spätschicht" andauern.Den Weltgesundheitstag am 7. April will ver.di zum Anlass nehmen, "gute Arbeitsbedingungen zu thematisieren".

Quelle: VideoMarkt

