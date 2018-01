Amazon reist mit Bällebad zur DreamHack

Großansicht Auch 2018 ist Amazon.de mit einem eigenen Stand auf der DreamHack (Bild: Leipziger Messe / Andre Kugellis) Auch 2018 ist Amazon.de mit einem eigenen Stand auf der DreamHack (Bild: Leipziger Messe / Andre Kugellis)

Der Versandriese Amazon ist auch zur dritten Ausgabe der DreamHack Leipzig als offizieller Partner vor Ort. Nach dem Erfolg der größten deutschen Lan-Party im letzten Jahr reist Amazon.de wieder mit einem eigenen Stand nach Leipzig. Vom 26. bis 28. Januar präsentiert Amazon Hardware-Neuheiten, Games und seine Amazon-Echo-Geräte den Besuchern der DreamExpo, aber auch ein großes Bällebad soll aufgebaut werden. Damit sollen Besucher die Möglichkeit haben an einer speziellen "Ball Pit Challenge" teilzunehmen, die von professionellen eSport-Castern moderiert wird. Zusätzlich zur Standunterhaltung bietet Amazon.de rabattierte Produkte in seinem Gaming-Shop an. Vom 22. bis zum 31. Januar sind ausgewählte Gaming-Produkte auf Amazon.de mit dem Gutscheincode "DREAMHACK20" 20 Prozent reduziert.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen