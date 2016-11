Amazon Prime verteuert sich deutlich

Was Amazons Prime-Kunden bislang für 49 Euro im Jahr erhalten, ist eine Menge: Kostenloser Premiumversand, Gratis-Same-Day-Delivery, Zugriff auf den Musikstreamingdienst Prime Music und die Kindle-Leihbücherei - und natürlich auf Amazon Prime Video . Neben einem breiten Contentangebot dürfte auch der günstige monatliche Durchschnittspreis von knapp vier Euro maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Amazons SVoD-Angebot zum Marktführer im deutschen Videostreamingmarkt aufsteigen konnte. Ab nächstem Jahr müssen Prime-Kunden aber tiefer in die Tasche greifen. Wie Amazon auf seinen Kundenserviceseiten informiert , werden Neukunden ab 1. Februar 2017 69 Euro für die Prime-Jahresmitgliedschaft berappen müssen, der vergünstigte Amazon Student-Tarif beträgt dann 34 Euro im Jahr. Bestandskunden erhalten noch eine gewisse Schonfrist: Sie zahlen, wenn der nächste Mitgliedsbeitrag vor dem 1. Juli 2017 fällig wird, für ein weiteres Jahr 49 Euro für die Prime-Mitgliedschaft bzw. 24 Euro für die Amazon Student-Mitgliedschaft. Auf den Monat runtergerechnet wird die Prime-Mitgliedschaft - die wie oben aufgeführt weitaus mehr als Videostreaming bietet - dann also 5,75 Euro kosten und bleibt damit nach wie vor erheblich günstiger als das Netflix-Standardabo, das 9,99 Euro im Monat kostet.Amazon begründet die massive Preiserhöhung folgendermaßen: "Da wir die Vorteile von Prime kontinuierlich erweitern, um der wachsenden Nachfrage der Kunden gerecht zu werden, sind auch die Kosten für die Bereitstellung dieser Services im Laufe der Jahre gestiegen." Amazon investiert in der Tat massiv in Logistik und Service - und vor allem in Videocontent. So werden sich die Ausgaben für Videocontent in diesem Jahr fast verdoppeln, wie Amazon-Finanzchef Brian Olsavsky im Sommer wissen ließ. Wie viele Milliarden Dollar Amazon in Film- und Serienlizenzen und Eigenproduktionen steckt, ist allerdings nicht belegt. Die letzte Zahl diesbezüglich datiert aus dem Jahr 2014, als Amazon 1,3 Mrd. Dollar für Content-Ausgaben auswies. Dieser Betrag dürfte sich mittlerweile deutlich erhöht haben.

Quelle: VideoMarkt

