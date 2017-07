Amazon mit Gewinneinbruch

Großansicht Auch die Kosten für Amazon Video dürften auf den Gewinn gedrückt haben Auch die Kosten für Amazon Video dürften auf den Gewinn gedrückt haben

Onlinehändler Amazon gab seine Zahlen für das 2. Quartal 2017 bekannt. Demnach stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf 38 Mrd. Dollar. Damit blieb das Unternehmen über den Erwartungen der Marktexperten. Nicht erwartet hatten die Analysten die Höhe des Gewinneinbruchs: Der Überschuss brach um 77 Prozent auf 197 Mio. Dollar ein.Somit steht fest, dass Konzernchef Jeff Bezos weiterhin bereit ist, hohe Kosten für die Expansion in Wachstumsmärkte in Kauf zu nehmen. Dazu zählt der Aufbau einer Lieferstruktur für Lebensmittel, aber auch die Investitionen in Filmaktivitäten: Amazon liefert sich seit einiger Zeit einen harten Wettbewerb mit Netflix um die Vorherherrschaft im Streaming-Markt.

Quelle: VideoMarkt

