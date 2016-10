Amazon macht Prime mit Twitch für Gamer attraktiv

Mitglieder des Amazon Prime Service können sich künftig auch auf eine Reihe gamesaffiner Angebote freuen. Möglich werden diese durch eine Zusammenarbeit von Amazon und Twich. Gemeinsam haben beide Firmen jetzt "Twitch Prime" vorgestellt. Ähnlich wie einst Prime Music ist Twich Prime eine Erweiterung des Amazon Prime Angebots ohne zusätzliche Kosten. User müssen dazu lediglich ihre Konten miteinander verknüpfen.Twich Prime Kunden erhalten einen exklusive Rabatt von zwei Euro auf Neuerscheinungen physischer Games. Außerdem gibt es eine wechselnde Auswahl kostenloser Digitalspiele. Zudem erhalten die Prime-Mitglieder Twitch ohne Aufpreis auf Premiumlevel. Sie erhalten somit jeden Monat ein kostenloses Kanal-Abonnement, schauen werbefrei zu und erhalten Chat-Emotes und -Abzeichen."Twitch Prime ist ein Service, der in gleichem Maße für alle unsere Kunden, also Twitch Broadcaster, Zuschauer, Gamer und Spieleentwickler großartig ist", so Emmett Shear, CEO Twitch. "Durch kostenlose Kanal-Abonnements via Prime sparen Zuschauer Geld, während Streamer eine größere Community aufbauen können. Kostenlose Spiele und Spielinhalte sind prinzipiell ein Hit für alle Gamer, aber sie helfen auch Entwicklern, Millionen von neuen potentiellen Spielern zu erreichen. Als Amazon Twitch gekauft hat, war die erste Frage der Community: 'Wann wird Twitch mit Amazon Prime verknüpft?' Wir sind der Meinung, dass Twitch Prime diese Frage in einer Weise beantwortet, die unsere Community lieben wird."Dass es zu einer Kooperation zwischen Amazon und Twitch kommt ist weniger überraschend. Vielmehr verwundert es, warum eine solche Zusammenarbeit so lange hat auf sich warten lassen. Amazon hatte Twitch vor gut zwei Jahren übernommen und dabei unter anderem Google ausgestochen, die Twitch als aufstrebendes Streaming-Unternehmen in YouTube integrieren wollten. Nach dem Scheitern der Übernahme hat YouTube selbst den Service "YouTube Gaming" aufgebaut.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen