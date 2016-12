Amazon liefert erstmals per Drohne aus

Weil die US-Flugsicherheitsbehörden strenge Anforderungen an den Einsatz kommerzieller Drohnen stellen, hat Amazon Großbritannien als Testgebiet für sein sogenanntes Prime-Air-Programm auserkoren. Wie der E-Tailer meldet, wurde vor wenigen Tagen im Raum Cambridge das erste Päckchen per Drohne ausgeliefert - binnen 13 Minuten. Wie Amazon in einem Video demonstriert , landete das vollautomatische Fluggerät 13 Minuten nach Aufgabe der Bestellung im Garten des Empfängers. Inhalt: Ein Fire TV Stick sowie eine Tüte Knabberzeug.Was sich vor drei Jahren, als Amazon seine Drohnen-Pläne erstmals vorstellte, noch wie ein Werbegag anhörte, ist mittlerweile eine ernstzunehmende Lieferoption geworden. Vor rund einem Jahr hatte der Onlineriese bereits den ehemaligen "Top Gear"-Moderator Jeremy Clarkson , seit kurzem in der aufwändig produzierten Autoshow "The Grand Tour" bei Amazon Prime zu sehen, zu Werbezwecken für Prime Air eingespannt. In diesem Sommer bekam Amazon schließlich von der UK Civil Aviation Authority (CAA) grünes Licht für Tests zur Auslieferung mit Drohnen. Die Fluggeräte transportieren Päckchen mit einem Gewicht von bis zu zweieinhalb Kilo, fliegen dabei nicht höher als 120 Meter und können Strecken von bis zu 24 Kilometern zurücklegen.

Quelle: VideoMarkt

