Amazon baut Distributionszentrum in Dortmund

Großansicht Am geplanten Logistikstandort Dortmund will Amazon 1000 Arbeitsplätze schaffen (Bild: Amazon) Am geplanten Logistikstandort Dortmund will Amazon 1000 Arbeitsplätze schaffen (Bild: Amazon)

E-Tailer Amazon baut sein Logistiknetzwerk in Deutschland weiter aus. So wird im nächsten Jahr nicht nur ein Verteilzentrum im südlichen Umland von Hamburg entstehen, sondern auch im Ruhrgebiet. Das neue Logistikzentrum werde in Dortmund gebaut und über eine Fläche von 45.000 Quadratmetern verfügen. Innerhalb von zwölf Monaten nach der geplanten Inbetriebnahme im Herbst/Winter 2017 sollen dort mindestens 1.000 Arbeitsplätze entstehen. Durch den Ausbau des Logistiknetzwerks sollen nicht zuletzt unabhängige Händler profitieren, die über Amazon Marketplace verkaufen und "Fulfilment by Amazon" für Lagerhaltung und Versand nutzen."Der neue Standort unterstützt Amazon, Kunden in Deutschland und in Europa schnell und zuverlässig zu beliefern. Wir sind überzeugt, dass die Kunden von dieser Investition profitieren, genauso wie die ganze Region. Amazon schafft attraktive Arbeitsplätze und neue Chancen für mittelständische Händler, die über Amazon Marketplace einfach Millionen von Kunden in Europa erreichen können", so Roy Perticucci, Chef des Europäischen Logistiknetzwerks von Amazon.Amazon nutzt die Ankündigung des neuen Standorts auch, um sich als vorbildlicher Arbeitgeber in Szene zu setzen. So biete man ein Lohngefüge, das "am oberen Ende der branchenüblichen Bezahlung" liege und Zusatzleistungen wie beispielsweise Mitarbeiter-Aktienbeteiligungen umfasse. Der Onlinehändler muss sich seit Jahren mit der Gewerkschaft Verdi herumschlagen, die auf einen Tarifvertrag nach den Bedingungen des Versand- und Einzelhandels pocht und als Druckmittel regelmäßig wiederkehrende Streiks einsetzt.

Quelle: VideoMarkt

