alpha-Gründer Michael Pfeiffer verstorben

Großansicht Baute mit alpha in Erding ein Unternehmen mit bundesweit 500 Mitarbeitern auf: Michael Pfeiffer Baute mit alpha in Erding ein Unternehmen mit bundesweit 500 Mitarbeitern auf: Michael Pfeiffer

Über mehr als 40 Jahre baute Michael Pfeiffer mit der alpha Tonträger Vertriebsgesellschaft in Erding einen bundesweit aktiven Rackjobber auf. Das Unternehmen sorgte als Dienstleister zahlreicher Handelsketten dafür, dass unter anderem Kunden in SB- und Fachmärkten wie Real, Edeka oder Euronics ein Angebot CDs, DVDs, Blu-rays und Games vorfanden.Mit der Music World im Erdinger Gewerbegebiet in direkter Nähe zur heutigen Firmenzentrale und der Games World in der Innenstadt der oberbayerischen Kreisstadt in der Nähe von München gehören zudem zwei Fachgeschäfte zur alpha-Firmenfamilie. Nun ist der am 24. Oktober 1939 geborene Unternehmensgründer am 9. März 2017 im Alter von 77 Jahren verstorben.In einem Interview zu seinem 70. Geburtstag berichtete Michael Pfeiffer vor wenigen Jahren von den ersten Schritten im Dienstleistungsgeschäft und vom Wachstum der Firma. "Wir haben als erstes Unternehmen Rackjobbing in dieser Form angeboten", sagte Pfeiffer damals. alpha sei "in all den Jahren von 15 auf circa 550 Mitarbeiter gewachsen. So schlecht kann dieser Weg also nicht gewesen sein." Heute verfügt alpha laut Unternehmensangaben über rund 500 Mitarbeiter.Die Geschäftsleitung übergab Michael Pfeiffer sukzessive an seinen Sohn Pierre Pfeiffer : "Man muss sich nichts vormachen: Ich bin irgendwo das Auslaufmodell", sagte der nun verstorbene alpha-Chef noch 2009. "Ich weiß das Unternehmen in guten Händen, weil mein Sohn Pierre seine Sache wirklich hervorragend macht."Der Trauergottesdienst für Michael Pfeiffer soll am 14. März um 11.00 Uhr in Altenerding stattfinden, die Beisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Quelle: MusikWoche

