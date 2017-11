Alonso gründet eSports-Team

Fernando Alonso wird Teilhaber eines eSports-Teams. Der zwifacher Formel-1-Weltmeister aus Spanien gehört zu den Gründern von FA Racing. Das Team wurde gemeinsam mit dem Hardware-Hersteller Logitech und dem eSports-Unternehmen G2 Esports gegründet. Es wird an einer Vielzahl von Konsolen- und PC-Spielen und an allen relevanten Wettbewerben teilnehmen."Jeder Formel-1-Fahrer ist im Herzen ein Gamer", sagt Fernando Alonso. "Der Wettbewerb auf der virtuellen Bühne eröffnet jungen Fahrern, die sonst keine Chance hätten, in den Rennsport einzusteigen, eine Fülle von Möglichkeiten. Zum ersten Mal überhaupt sind die Fans nicht mehr nur Zuschauer, sondern können am Spiel teilnehmen und vielleicht zu echten Sim-Racern in meinem Team werden. Ich kann mir keine besseren Partner als G2 Esports und Logitech G vorstellen, um durchzustarten!"

Quelle: GamesMarkt.de

