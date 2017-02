"Albion Online" startet im Juli

Das deutsche Online-Rollenspiel "Albion Online" erreicht Release-Status. Am 17. Juli 2017 soll dann auch der offizielle Launch des Titels erfolgen. Bereits während der Final-Beta konnte "Albion Online" mehr als 200.000 aktive Spielern erreichen. Das Online-Rollenspiel läuft unter Windows, Mac OS und Linux und wird bisher rein digital vermarktet. Versionen für Tablets auf Android- und iOS-Basis sollen folgen. Spieler können Premium-Spielzeit im Wert von 29,95 Dollar (30 Tage), 49,95 Dollar (60 Tage) oder 99,95 Dollar (90 Tage) erwerben.Entwickelt wird "Albion Online" bei Sandbox Interactive in Berlin. Das unabhängige Entwicklerstudio wurde 2012 gegründet und beschäftigt aktuell 37 festangestellte und neun freie Programmierer und Designer in der Entwicklung.

Quelle: GamesMarkt.de

