Aigner: "Gamesbranche hat großes Potenzial"

Großansicht Die bayerische Staatsministerin Ilse Aigner (CSU) Die bayerische Staatsministerin Ilse Aigner (CSU)

Mit der Entscheidung, das Budget der Gamesförderung in Bayern in den nächsten beiden Jahren zu verdreifachen , sorgten die Staatsregierung und der FFF in der vergangenen Woche für Aufsehen . Von 570.000 Euro im vergangenen Jahr wird die Summe in 2017 auf 1,2 Millionen angehoben, um in 2018 gar auf 1,8 Millionen Euro zu steigen. Die Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, Ilse Aigner von der CSU, in deren Verantwortung auch die Förderung fällt, sieht großes Potenzial in der Spieleindustrie."Unsere Gamesbranche hat großes Potenzial. Wir haben hier am Standort viele große, mittlere und kleine Firmen, die kreativ und technologisch herausragend arbeiten", sagt Ilse Aigner. "Viele bayerische Hochschulen bieten renommierte Studiengänge im Gamesbereich an - der vorzüglich ausgebildete Nachwuchs klopft schon an die Türen. Große internationale Konzerne siedeln sich in Bayern an und erwarten das Know-how unseres Standorts als Zulieferer von Games und Apps. Zudem entwickeln mittlerweile auch Filmschaffende und Buchverlage Computerspiele. Unsere ausgebaute Gamesförderung wird dieser nach allen Seiten wachsenden Branche mehr Möglichkeiten bieten"

Quelle: GamesMarkt.de

