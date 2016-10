Ahoiii gewinnt Giga-Maus

Sie sind eine Institution in der deutschen Interactive-Welt: Seit 19 Jahren verleiht die Zeitschrift "Eltern family" auf der Buchmesse die "Giga Maus"-Awards und auch in diesem Jahr konnten sich einige Spielefirmen über Preise freuen. Allen voran gab es für Ahoiii eine weitere Trophäe: "Fiethe Math" erhielt des Sonderpreis als bestes - kindertaugliches - Programm des Jahres. Der zweite Sonderpreis, der "Kinderpreis", ging an die "Schatzsuche in der Buchstabenburg" aus dem Ravensburger Spieleverlag.Des weiteren wurden Preise in den Subkategorien "Kinder 4-6 Jahre", "Kinder 6-10 Jahre", "Kinder ab 10 Jahre" sowie "Familie" verliehen, darunter jeweils auch das beste Spiel. Hier konnte Nintendo zweimal und Konami sowie die Verlagsgruppe Randomhaus einmal überzeugen. Randomhouse gewann mit "Der kleine Drache Kokosnuss - Spielspaß" für iOS in der Kategorie "Kinder von 4-6 Jahre". Konami wiederum gewann mit "Pro Evolution Soccer 2016" in der Kategorie "Kinder über 10 Jahre". Nintendo gewann schlussendlich mit "Yo-kai Watch" in der Kategorie "Kinder 6-10 Jahre" und mit "Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen Rio 2016" in der Kategorie Familie."Wir waren von dem enormen Potential der Lernangebote beeindruckt. Was einst auf Diskette und CD-ROM als Beiwerk zum traditionellen Lernen daherkam, hat sich zu einem eigenständigen Angebot mit oft exzellenten didaktischen Konzepten entwickelt", Marie-Luise Lewicki, Chefredakteurin Eltern family.

Quelle: GamesMarkt.de

