Agentur Gamepress gibt nach 17 Jahren auf

Die Hamburger Agentur Gamepress erfasst sein dem Jahr 2000 die deutsche Videospiel-Fachpresse und erstellt professionelle Auswertungen hinsichtlich Artikel- und Anzeigenumfänge für Games Publisher. Seit 2013 gibt es zudem die Seite Spielenoten.de auf der, ähnlich wie bei Metacritic, die durchschnittlichen Bewertungen aller in Deutschland getesteten Games kostenlos einsehbar sind. Nun beenden die Hanseaten jedoch ihre Arbeit."Schweren Herzens haben wir uns zu diesem Schritt entschieden. Damit der Daten-Schatz aus fast zwei Jahrzehnten lückenlos erfasster Videospiel-Geschichte nicht verloren geht, suchen wir jetzt Partner, die an der weiteren kommerziellen oder nicht-kommerziellen Nutzung des Datenbestandes und der Websites www.gamepress.de und www.spielenoten.de interessiert sind", so Jochen Quast, Mitinhaber der Agentur Gamepres.Im Datenbestand sind knapp 40.000 Spiele von 939 unterschiedlichen Publishern. Neben 80.000 Spieletests, befinden sich detaillierte Einträge zu diversen Rubriken wie News, Cover, Preview, Demo, Awards, etc. aus allen relevanten deutschen Print und Online Magazinen im Datenbestand.Interessenten können über Xing Kontakt aufnehmen oder sich direkt an die Agentur Gamepress wenden: jq@gamepress.de

Quelle: GamesMarkt.de

