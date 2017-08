"Age of Empires IV" kommt

Die gamescom hat ihrer erste große Neuankündigung. Microsoft kündigt "Age of Empires IV" an. Damit setzt der Publisher eine seiner populärsten Marken in seinem Portfolio nach langen Jahre der Pause fort. Der bisher letzte Teil, " Age of Empires III ", datiert bereits auf das Jahr 2005. Seitdem lag die Marke, vom Ableger "Age of Empires Online" abgesehen, größtenteils brach.Die ursprünglich Serienschöpfer der Ensemble Studios sind derweil nicht mehr existent, da diese 2009 aufgelöst wurden. Als Ersatz und Entwickler für den vierten Teil der Echtzeitstrategie-Marke holte sich Microsoft die Genreexperten von Relic Entertainment an Bord, die mit Serien wie " Company of Heroes " oder " Dawn of War " im Feld der RTS-Games ausgewiesene Experten sind."Age of Empires IV" ist vorerst nur für den PC angekündigt. Ein Release-Fenster nannte Microsoft indes noch nicht.

Quelle: GamesMarkt.de

