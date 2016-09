AFC Ajax verpflichtet eSport-Talent

Als erster Profi-Fußballverein in den Niederlanden verpflichtet Ajax Amsterdam einen professionellen eSport-Spieler. Der fünfmalige niederländische "Fifa"-Meister Koen Weijland wird in Zukunft, mit der Trikot-Nummer 39, für den Amsterdamer Verein an nationalen und internationalen "Fifa"-Turnieren teilnehmen. Der Verein plant außerdem weitere Events mit dem Top-Spieler, wie die " Fifa 17 "-Xperience in Amsterdam zusammen mit EA Sports . Damit erhofft sich der der Verein vor allem die jungen Fans zu begeistern."Koen ist mehrfacher 'Fifa'-Champion, hat einen Charakter der zu diesem Club passt und ist ein großer Ajax-Fan. Genug Gründe sich über diese Zusammenarbeit zu freuen. Außerdem haben wir nach neuen Wegen gesucht, uns besser mit den jungen Fans zu verständigen", sagt der Marketing-Direktor von Ajax, Edwin van der Sar. "Diese Initiative kann in diesem Licht gesehen werden. Wir werden Keon nicht nur in den großen Wettbewerben unterstützen, sondern auch gemeinsame Aktivitäten zusammen mit ihm und unseren Fans organisieren. Schließlich finden wir es wichtig, mehr zum 'digitalen Spaß' beizutragen, genauso wie wir die Jugend zu begeistern wollen, einen Ball aufzuheben und Fußball zu spielen. Diese beiden Welten können sehr gut nebeneinander existieren und ergänzen einander sogar."

Quelle: GamesMarkt.de

