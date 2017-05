Aerosoft richtet erneut Flugsimulator-Konferenz aus

Großansicht Die Deutsche Flugsimulator-Konferenz im vergangenen Jahr. (Bild: fskonferenz.de) Die Deutsche Flugsimulator-Konferenz im vergangenen Jahr. (Bild: fskonferenz.de)

Am 6. Mai findet in Paderborn die 15. Deutsche Flugsimulator-Konferenz statt. Ausrichter ist in diesem Jahr erneut der Publisher Aerosoft , der die Veranstaltung auch 2003 ins Leben rief. In diesem Jahr bietet der Flugplatz Haxterberg-Paderborn erstmalig die Kulisse für die Konferenz - nicht zu verwechseln mit dem Flugplatz Paderborn-Lippstadt, wo sich der Aerosoft-Firmensitz befindet.In der Vergangenheit wechselt der Ort der Deutsche Flugsimulator-Konferenz meist zwischen Paderborn und Flugwerft Oberschleißheim bei München. 2016 wurde der Flughafen Berlin-Schönefeld als Veranstaltungsort gewählt . Für die diesjährige Flugsimulator-Konferenz am neuen Standort werden rund 800 Besucher erwartet. Auf der Messe geben über 20 verschiedene Aussteller und Entwickler Einblicke in ihre Flugsimulator-Produkte. Auf dem Flugplatz werden außerdem Rundflüge und Besichtigungen des A320-Simulators angeboten.Der Eintritt zur eintätigen Konferenz kostet 5,00 Euro. Ermäßigte Tickets sind bereits ab 3,50 Euro zu bekommen. Weiter Informationen unter fskonferenz.de

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen