Aerosoft optisch runderneuert

Im vergangenen September beging Aerosoft sein 25-jähriges Firmenbestehen. Der Paderborner Entwickler- und Publisher gehört damit in den Kreis der ältesten noch bestehenden Vertreter der deutschen Gamesbranche. Jetzt präsentiert sich die Firma mit neuem Corporate Design optisch runderneuert.Der bisherige Beiname "The Simulation Company" wird jetzt auch offiziell ins neue Logo von Aerosoft integriert und findet sich somit in allen Unternehmensauftritten wieder. Auch der Webauftritt der Ostwestfalen wurde überarbeitet. Das neue Design soll sich für den Besucher übersichtlicher gestatalten und führt Rubriken ein, darunter FSX/P3D, XPlane, Bahn, Bus/Truck, Blaulicht und Weitere Simulationen. Außerdem bietet der Hardware-Bereich fortan eine breite Auswahl an Produkten für das Simulationserlebnis."Mit der Einführung des neuen Corporate Designs wollen wir nach innen und außen zeigen, dass Aerosoft sich auch in der Unternehmensdarstellung konsequent weiterentwickelt", sagt Nathalie Kindel , die Marketing Managerin bei Aerosoft.

Quelle: GamesMarkt.de

