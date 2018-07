Aderlass bei BioWare und Lootboxen in Belgien

Derund Senior Creative Directorverlässt. Während seinen 22 Jahren beim kanadischen Entwickler war er unter anderem an der Produktion von "", "" und der neuen IP "" beteiligt sowie alsfür die Rollenspielklassiker "Baldur's Gate" und "Neverwinter Nights" zuständig. Nun nimmt er eine Auszeit von der Gamesindustrie und möchte sich zunächst auf kleinere und persönliche Projekte konzentrieren. | Quelle: http://twitter.com/JamesOhlen Erst im Juli verließ Activision Blizzard nach 15 Jahren. Nun gab er auf Twitter dieseines neuen eigenenbekannt. Eine eigene Webseite gibt es zwar schon, abgesehen von dem Namen und einem Firmenlogo gibt es allerdings noch keine näheren Informationen. Diese sollen aber in Kürze folgen. | Quelle: seconddinner.com In den letzten Monaten ging Belgien stark gegenvor und veröffentlichte im Mai einen Forschungsbericht, der klare Parameter zum Thema "" definierte. Unter anderem verstieß Valves "Counter-Strike: Global Offensive" gegen die Vorgaben. Auf dem offiziellen Blog des Spiels wurde nun bekannt gegeben, dass Spieler auskeine Lootboxen mehr öffnen können. Das Item-Trading wurde jedoch zumindest in der Niederlande wieder aktiviert. | Quelle: blog.counter-strike.net

Quelle: GamesMarkt.de

