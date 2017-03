ad2games eröffnet Büro in Shanghai

Großansicht Albert Schwarzmeier, Geschäftsführer von ad2games Albert Schwarzmeier, Geschäftsführer von ad2games

ad2games forciert die internationale Expansion. Wie der Berliner Vermarktungsdienstleister mitteilt, wurde jetzt ein eigenes Büro im chinesischen Shanghai eröffnet. Ziel sei es, asiatischen Kunden, die ihre Produkte auch im Westen vermarkten, Ansprechpartner vor Ort anzubieten. Denn immer mehr asiatische Firmen versuchen mit angepassten Produkten im Westen Fuß zu fassen."Die Eröffnung unseres Büros in Shanghai ist ein weiterer Baustein unserer Roadmap für 2017", so Albert Schwarzmeier, Geschäftsführer von ad2games . China sei ein Wachstumsmarkt für ad2games. Aktuell erwirtschafte das Unternehmen rund zwölf Prozent seines Umsatzes in China. Die Präsenz vor Ort soll diesen Anteil weiter nach oben treiben.

Quelle: GamesMarkt.de

