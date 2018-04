ad hoc gaming stellt Pläne für "Duales Gaming" und eSport-Internat vor

Vor einem Jahr gegründet stellt sich ad hoc gaming neu auf. Mit neuem Webauftritt und neuem Logo geht das Unternehmen in sein zweites Jahr, aber auch mit einigen konzeptionellen Änderungen und interessanten Neuerungen. So führt ad hoc gaming zum 1. Juni das sogenannte "Duale Gaming" ein. In Anlehnung an den Begriff "Duales Studium", das eine Hochschulausbildung mit Arbeit im Unternehmen kombiniert, kombiniert das "Duale Gaming" Arbeit und professionellen eSport.Alle bei ad hoc gaming unter Vertrag stehende eSportler erhalten die Möglichkeit in einer geregelten Tagesstruktur sowohl der Passion eSport, als auch der individuelle Berufsorientierung nachzugehen. Nach dem Motto erst die Arbeit, dann das Spiel wird in der ersten Tageshälfte in einem Unternehmen der ad-hoc-Gruppe gearbeitet und in der zweiten Tageshälfte trainiert.Verbunden ist die Einführung des "Dualen Gamings" auch mit Änderungen beim eSport-Team von ad hoc gaming. Das bisher als Mysterious Monkeys bekannte Team wird als Werksteam in das Unternehmen integriert. Nach der ESL Meisterschaft am 7. April erfolgt eine Umbenenntung des Teams in ad hoc gaming (AHG).Möglich wird das Duale Gaming auch durch das eSport Leistungszentrum in Gera. Hier strebt ad hoc gaming eine langfristige Zusammenarbeit mit der Stadt Gera und dem Land Thüringen an. Perspektivisch soll ein Netzwerk mit in der Region ansässigen Firmen aufgebaut werden. Auf diese Weise sollen auch Berufsausbildungen für die eSportler angeboten werden.Nach einer Anlaufphase plant ad hoc gaming dann die Umwandlung des Leistungszentrums in ein Internat. Hier soll auf Basis des Dualen Gamings eine Berufsausbildung mit IHK Abschluss mitlaufen. Spätestens dann soll die Auswahl der eSportler auch über ein objektives Auswahlverfahren erfolgen.

Quelle: GamesMarkt.de

