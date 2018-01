Activision verliert Hirshberg

Eric Hirshberg legt seinen Posten als CEO von Activision nieder. Der Manager verlässt den US-Major zum 31. März 2018, da er seinen bis zu diesem Datum laufenden Vertrag nicht verlängert. Hirshberg übernahm im September 2010 die Führung des Publishers, der zu Activsion-Blizzard-Konzern gehört. Er kam seinerzeit von der Werbe- und Marketingagentur Deutsch Inc. in Los Angeles. Hirshbergs Vorgänger Mike Griffith war im Frühjahr 2010 zurückgetreten Unter Hirshbergs Ägide veröffentlichte Activision etliche Serienteile der erfolgreichen " Call of Duty "-Marke, aber auch die beiden Bestseller der " Destiny "-Reihe. Auch der Toys-to-Life-Erfolg " Skylanders ", der dem Publisher Milliarden in die Kassen spülte und zwischenzeitlich etliche Nacharmer fand, fällt in Hirshbergs Amtszeit. Ein Nachfolger für den Manager ist bei Activsion zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in Sicht.

Quelle: GamesMarkt.de

