Activision kündigt "Black Ops 4" an

Activision hat erste Details zum nächsten "Call of Duty" enthüllt. Das wird am 12. Oktober für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Es trägt den Titel "Call of Duty: Black Ops 4" und wird von Treyarch entwickeln. Activision beendet damit das Rätselraten in der Gerüchteküche, wo seit Tagen darüber spekuliert wird, dass das nächste "Call of Duty" der Unterreihe "Black Ops" angehören wird. Details zu "Call of Duty: Black Ops 4" wollen Activision und Treyarch am 17. Mai im Rahmen einer Community-Enthüllung präsentieren.

Quelle: GamesMarkt.de

