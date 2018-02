Activision holt Condrey und Schofield in die Zentrale

Großansicht Michael Condrey und Glen Schofield verlassen Sledgehammer Games Michael Condrey und Glen Schofield verlassen Sledgehammer Games

Die beiden Mitgründer und Studio-Chefs von Sledgehammer Games Michael Condrey und Glen Schofield verlassen den Entwickler. Dem Studioeigentümer Activision bleiben die beiden erfahrenen Spieleexperten aber weiter erhalten. Laut eines Statements des Publishers, werden Condrey und Schofield noch nicht näher genannte Führungspositionen bei Activison einnehmen.Möglich ist, dass die beiden Games-Experter für den Posten des CEO bei Activision in Stellung gebracht werden. Der bisherige Activision-Chef Eric Hirschberg gab bereits Anfang des Jahres bekannt , sich bis März aus seinem Amt zurückzuziehen. Als Nachfolger für Condrey und Schofield folgt Aaron Halon auf den Posten als Leiter von Sledgehammer Games.2009 verliesen Michael Condrey und Glen Schofield den Entwickler Visceral Games und gründeten mit Sledgehammer Games ihr eigenes Studio. Kurz darauf kaufte Activision den Entwickler und betraut es mit der Aufgabe weitere "Call of Duty"-Teile zu produzieren. Zu einem der letzten Projekte von Condrey und Schofield zählt die Entwicklung des erfolgreichen Weltkriegs-Shooters " Call of Duty: WWII ".

Quelle: GamesMarkt.de

