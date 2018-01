Abgeschlossene Deals und Fördermöglichkeiten

Im November angekündigt hat das australische Glücksspiel-Unternehmen Aristocrat nun die Übernahme von Big Fish abgeschlossen. Der Casual-Games-Entwickler kostete 990 Millionen Dollar. | Quelle: Gamesindustry.biz Entwickler Epic Games, dessen größter Anteilseigner Tencent ist, hat das Cloud Computing Unternehmen Cloudgine übernommen. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit Microsoft an der Fertigstellung von "Crackdown 3". | Quelle. MCV Noch bis zum 23. Februar können Anträge für eine Förderung im Rahmen der vierten UK Games Fund-Runde beantragt werden. Teilnehmen können vor allem britische Entwickler, aber auch europäische Entwickler, die eine Zweigstelle in Großbritannien haben und dort Spiele entwickeln.| Quelle: UK Games Fund Der Spielwarenhändler Toys'R'Us, der in Nordamerika derzeit ein Insolvenzverfahren durchläuft, schließt insgesamt 182 Filialen in den USA. Die deutschen Filialen sind von dem Verfahren nicht betroffen.| Quelle: Kotaku

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen