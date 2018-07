Abdolali meldet sich mit eSport-Agentur blackbird zurück

Mit blackbird eSports hat eine neue Agentur im Wachstumsfeld eSports ihre Arbeit aufgenommen. Gründer und Geschäftsführer von blackbird ist Reza Abdolali, in der Branche kein Unbekannter. Der ehemalige Spielejournalist wechselte einst als PR Manager für Virgin Interactive auf die Industrieseite. 2001 gründete er gemeinsam mit Torsten Oppenmann die bekannte PR-Agentur Indigo Pearl, die später in Delasocial aufging. Zuletzt arbeitete Abdolali als Unternehmensberater und Coach.Mit blackbird will der erfahrene Kommunikationsspezialist nun Marktteilnehmern bei einem authentischen Einstieg in den eSports helfen. Unterstützt wird er von Hauke Bornholdt, der als Head of Content verantwortlich zeichnet."Wir entwickeln Standards im Bereich eSports für Unternehmen, Vereine und Verbände, um eSports in Deutschland weiter zu professionalisieren und als anerkannten Sport zu etablieren", so Reza Abdolali.

Quelle: GamesMarkt.de

