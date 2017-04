A Maze. gibt Shortlist bekannt

A Short History of the Gaze von Molleindustria (USA)

Bokida - Heartfelt Reunion von Rice Cooker Republic (Frankreich)

Bucket Detective von The Whale Husband (USA)

Everything von David OReilly (USA)

Everything Is Going To Be OK von Nathalie Lawhead (USA)

FarFar from Noise von George Batchelor (UK)

Flat Heroes von Parallel Circles (UK)

Flippaper von Jérémie Cortial + Roman Miletitch (Frankreich)

FRU von Through Games (Niederlande)

Future Unfolding von Spaces of Play (Deutschland)

GNOSIS von Fathomable Ltd (Irland)

Karambola von Agata Nawrot (Polen)

Manual Samuel von Perfectly Paranormal AS (Norwegen)

Noodles von zerbamine ' Erwin Kho (Niederlande)

Orwell von Osmotic Studios (Deutschland)

O????piel Book 1 von David Kanaga (USA)

Panopticon von Katherine Louise Boehm (USA)

SENS VR von Red Corner (Frankreich)

SIHEYU4N von We Are Müesli (Italien)

SOLITUNE von Rat King (Deutschland)

The Fallen von gold extra (Österreich)

Tick Tock: A Tale for Two von Other Tales Interactive (Dänemark)

VR Pidgeons von Simone Pivetta (Detuschland)

Where the Water Tastes Like Wine von Dim Bulb Games (USA)

Word After Word von Jonah Warren (USA)

Frog Climbers von TeamCrew (Schweden)

Fugl von Team Fugl (Norwegen)

Keyboard Sports von Triband (Dänemark)

Long Distance Caller von Olivié Keck und Free Lives (Südafrika)

OCTA VR von oCtA aka Thomas F (Detuschland)

One Night Stand von Kinmoku (Deutschland)

Ooooo von polysoul (Deutschland)

Phone Home von Superglue Games / Katharina Tillmanns (Deutschland)

The Berry Garden von Menno Stas (Niederlande)

The Wild Eternal von Ilsanjo (USA)

vinylOS von Josef Who? & Jonas Bo! (Österreich)

Whisper von crdmrn (Deutschland)

Das A Maze.-Festival geht in die heiße Endphase. Die Veranstalter haben die 25 Spiele umfassende Shortlist veröffentlicht. Zudem gab es in diesem Jahr zwölf sogenannte lobende Erwähnungen. Alle 37 Spiele sind während des Festival vor Ort spielbar. "Wir hatten viele großartige Einreichungen und ehrlich gesagt wurde im Komitee viel diskutiert, um diese Auswahl für A MAZE. zu treffen: Wir sind sehr glücklich und aufgeregt, die 25 Nominierten in den fünf neuen Kategorien im Wettbewerb zu sehen", so Festivaldirektor Thorsten S. Wiedemann. "Ich danke allen Einsenderinnen und Einsendern und gratuliere den Nominierten und lobenden Erwähnungen der A MAZE. Awards 2017."Lobend erwähnt wurden:

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen