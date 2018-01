9. Hamburg Games Conference startet im April

Die Hamburg Games Conference findet erneut in der Bucerius Law School statt.

Am 5. April findet in Hamburg die neunte Hamburg Games Conference statt. Die Veranstalter des gamecity:Hamburg und der Medienrechtskanzlei Greaf laden die Besucher der interdisziplinären Fachkonferenz für Medien, Entertainment und Games erneut in die Bucerius Law School ein und diskutiren dort mit anerkannten Vertretern der Branche. Das Thema in diesem Jahr ist "Play it: The future of Games & Films", das vor allem die beiden Bereiche Film und Games näher zusammenbringen soll.Eine Liste der zu erwartenden Sprecher gibt es aktuell noch nicht, dennoch ist es bereits möglich Tickets für die Hamburg Games Conference zu erwerben. Auf der Xing-Webseite der Veranstaltung sind Tickets zum Preis von 99 Euro (zzgl. Steuern) verfügbar. Startups können das Ticket für einen ermäßigten Preis von 59 Euro erwerben.

Quelle: GamesMarkt.de

