8. Hamburg Games Conference im April

Am 4. April 2017 findet in Hamburg die achte Hamburg Games Conference statt. Wie in den Jahren zuvor ist die Bucerius Law School wieder der Ort der Veranstaltung. Das Oberthema der interdisziplinären Fachkonferenz für Medien, Entertainment und Games lautet in diesem Jahr "The Power of Storytelling"."Auch dieses Jahr wollen wir wieder die Games-Branche mit anderen Medienzweigen und angrenzenden Branchen zu vernetzen, um damit diese gegenseitig voneinander lernen und Erfolgskonzepte für das eigene Business adaptieren können", erläutert Organisator Dr. Christian Rauda von der Medienrechtskanzlei Graeff Rechtsanwälte.Nicolas Chibak (Co-Founder & CEO SpiceVR/Spherie), Gamification-Evangelist Roman Rackwitz (CEO Engaging Lab) und Matthias Kempke (Creative Lead Daedalic Entertainment) sind als Sprecher bereits bestätigtet. Außerdem wird es eine Podiumsdiskussion mit dem YouTuber Peter "PietSmiet" Smits, Jochen Domenicus (Gründer und Geschäftsführer bei Der Sendeplaner) und Tino Hahn (Head of Entertainment & Games von Ströer Interactive) geben, bei dem das Storytelling in den Medien und mit Influencern im Mittelpunkt steht.Die Tickets für die Hamburg Games Conference sind auf der Webseite gamesconference.com zum Preis von 99 Euro (zzgl. Steuern) verfügbar, für Startups gelten Sonderkonditionen. Bis zum 15. März können die Tickets zum vergünstigen Early-Bird-Tarif für 79 Euro erworben werden.

