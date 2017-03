70 Prozent der gamescom-Fläche bereits belegt

Großansicht Bereits jetzt sind 70 Prozent der geplanten gamescom-Fläche bereits belegt (Bild: Koelnmesse) Bereits jetzt sind 70 Prozent der geplanten gamescom-Fläche bereits belegt (Bild: Koelnmesse)

Am 22. Februar endete die Frühbucherphase der gamescom . Jetzt hat die Koelnmesse Bilanz gezogen und die stimmt optimistisch. 70 Prozent der geplanten Ausstellungsfläche ist bereits belegt. Laut Koelnmesse haben sich aus dem Bereich Publisher unter anderem bereits angemeldet: astragon Entertainment Bigpoint , CD Projekt, Deep Silver ( Koch Media ), Electronic Arts , Grey Box, Kalypso Media Wargaming und Warner Bros. Entertainment . Doch auch Firmen wie Alternate, expert Roccat, Turtle Entertainment (ESL), Webedia oder Netmarble sind bereits angemeldet. Und im Bereich der fan shop arena, der Merchandisinghalle, liegt die Zahl der Aussteller bereits bei über 45 Firmen.Ebenfalls eine positive Entwicklung vermeldet die Koelnmesse bei der Internationalität. Bereits nach der Frühbucherphase waren Austeller aus 38 Ländern angemeldet. Das ist ein Plus von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr zum vergleichbaren Zeitpunkt. Am Ende waren 2016 auf der Messe Aussteller aus 54 Ländern.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen