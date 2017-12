70 Millionen: PS4 erreicht Meileinstein

Großansicht Andrew House bei Vorstellung der PlayStation 4 Andrew House bei Vorstellung der PlayStation 4

Die PlayStation 4 verkauft sich weiterhin blendend. Ende November überschritt die Sony -Heimkonsole die Marke von 70 Millionen verkauften Einheiten seit der Markteinführung im November 2013. Allein binnen der letzten zwölf Monate gingen noch einmal 20 Millionen Konsolen über die Ladentheke. Folglich brummt auch der Software-Absatz: In Summe wurden digital und pyhsisch rund 617 Millionen PS4-Games verkauft."Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen die einzigartigen Unterhaltungsmöglichkeiten von PlayStation 4 nutzen und sich eine neue Technologie wie PlayStation VR etabliert", so Andrew House, Vorsitzender von Sony Interactive Entertainment. "Ich kann unseren Fans und Partnern gar nicht genug danken. Durch ihre Unterstützung ist PlayStation zu einem der größten Gaming-Netzwerke der Welt geworden. In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern werden wir weiterhin unermüdlich daran arbeiten, dieses Momentum aufrechtzuerhalten und PS4 zum 'Best Place to Play' zu machen."Die PlayStation 4 wurde im November 2013 eingeführt. Seitdem betrieben die Japaner geschickte Modellpflege: 2016 wurde die erste Hardware durch zwei Revisionen, die PS4 Slim und die leistungsstärkere PS4 Pro ersetzt. Die PlayStation 4 ist damit auf einem guten Weg, ihren Vorgänger zu übertrumpfen. Von der PlayStation 3 wurde bis dato insgesamt 84 Millionen Stück abgesetzt. Von Sonys absolutem Bestseller, der PlayStation 2, ist die aktuelle Hardware indes noch ein gutes Stück entfernt. Von der PS2 konnte Sony zwischen 2000 und 2011 über 155 Millionen verkaufen

Quelle: GamesMarkt.de

