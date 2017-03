6,8 Mio. reisten in die "Wildlands"

Nach zwei Beta-Phasen von " Ghost Recon Wildlands " zieht Publisher Ubisoft ein Fazit. Der Open-World-Shooter kann nach Angaben des französischen Publishers den neuen hausinternen Rekord für die populärste Beta-Phase für sich beanspruchen. Insgesamt 6,8 Millionen Spieler wollten sich vor Releases bereits einen Eindruck von "Wildlands" verschaffen. Ubisoft hielt für den Titel sowohl eine Closed- als auch eine Open-Beta bereit. Zum Vergleich: Die Vorabzugänge zu " The Division " im vergangenen Jahr wurden von 6,4 Millionen Kunden genutzt , was seinerzeit eine neue Bestmarke aufstellte."Ghost Recon Wildlands" erscheint am 7. März für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Der Teilnahme am technischen Test wird von Ubisoft belohnt: Alle Spieler, die teilnahmen, und die Vollversion bis zum 31. März mit demselben Ubisoft-Konto verknüpfen, erhalten Zugang zur sogenannten Unidad-Verschwörung erhalten. Dieses Download-Paket beinhaltet drei exklusive Missionen.

Quelle: GamesMarkt.de

