505 bringt Limbics "Memories of Mars"

"Memories of Mars", das neue Projekt des deutschen Entwickler Limbic Entertainment , erscheint über 505 Games . Bereits im September vergangenen Jahres kündigten beide Firmen einen Publishing-Deal über ein zu diesem Zeitpunkt noch namenloses Projekt an. Nun ist klar, dass "Memories of Mars" der Vertragsgegenstand war.Die Entwickler bezeichnen ihr Spiel als Online-Survival-Sandbox-Spiel. Es soll in Kürze als Early-Access-Version auf Steam erscheinen. Der finale Release ist ebenfalls noch 2018 geplant. Aktuell "Memories of Mars" nur für den PC angekündet."'Memories of Mars' nimmt die Spieler mit auf ein episches Abenteuer", sagt Stephan Winter , der CEO von Limbic Entertainment. "Es gilt zu überleben und die Welt zu erkunden, während man versucht, die unzähligen geheimnisvollen Gefahren auf dem Mars zu überstehen. Wir haben eine offene Welt mit scheinbar endlosen Möglichkeiten erschaffen, die den Spieler einsaugt und in der er Fortschritte machen kann bei seinen Erkundungen vor der Kulisse des seltsamen und eigentümlichen Planeten Mars."Limbic Entertainment ist im hessischen Langen beheimatet. Seit 2002 werden dort bereits Spiele produziert. Aktuell arbeitet das Team mit mehr als 50 Mitarbeitern neben "Memories of Mars" auch im Auftrag von Kalypso an " Tropico 6 "."Unsere Partner bei Limbic Entertainment beindrucken uns fortlaufend mit ihrer Kreativität und ihren gewagten Ideen, um an die Grenzen des Genres Online-Multiplayer-Survival zu gehen", so Tim Woodley, Senior Vice President of Global Brand and Marketing bei 505 Games. "'Memories of Mars' stellt eine starke Startrampe für das neue Jahr dar und wir freuen uns schon darauf, weitere Entwicklungs-Neuigkeiten zu verkünden, während wir uns in die Umlaufbahn zum Early-Access-Debüt auf Steam Anfang 2018 begeben."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen