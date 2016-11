3DS-Auslieferrekord für "Pokémon"

Die beiden neuen Spiele der "Pokémon"-Serie, "Sonne" und "Mond", erscheinen erst am 23. November, aber brechen bereits jetzt Rekorde. Wie Nintendo und The Pokémon Company mitteilen, werden über zehn Millionen Stück von " Pokémon Sonne " und " Pokémon Mond " zum Start an den Handel ausgeliefert. Im Vergleich zu den Vorgängern " Pokémon X " und " Pokémon Y " ist das laut Unternehmensaussagen ein Plus von 150 Prozent und somit ein neuer Rekord für die meisten Erstauslieferungen eines Spiels auf dem 3DS.Bereits vor wenigen Wochen meldete Nintendo, dass die beiden Spiel-Versionen den Rekord für die meisten Vorbestellungen in der Unternehmensgeschichte brachen. Der jüngste Hype um das Mobile-Game "Pokemon GO" ist daran sicher nicht ganz unschuldig.

Quelle: GamesMarkt.de

