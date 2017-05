2N2K startet "eGaming"-Tagung

Der gemeinnützige Verein Netzwerk Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur (2N2K) veranstaltet am 15. Mai die erste Tagung der neuen Veranstaltungsreihe "eGames - Jugendkulturwandel. Chancen. Herausforderungen." in Frankfurt. Ziel der Veranstaltung ist es das Thema Computerspiele und eSport mit dem Fokus auf den Fußball einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und mögliche Ängste und Missverständnisse zu beseitigen. Geplant ist ein umfangreiches Programm mit Vorträgen und Panels mit Vertretern aus der Gamesbranche, den Sportverbänden und der Wissenschaft, darunter auch Felix Falk vom BIU.Beginn der Veranstaltung ist um 10:00 Uhr im Landessportbund Hessen. Das Tagungsprogramm sowie Informationen zur Anmeldung finden sie im Internet

Quelle: GamesMarkt.de

