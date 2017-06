2K: Ismailer tritt Hartmann-Nachfolge an

Großansicht Christoph Hartmann 1998 auf seiner ersten E3 als Geschäftsführer der Deutschland-Niederlassung des damals noch "Take 2" geschriebenen US-Publishers (Bild: Archivbild/EMV) Christoph Hartmann 1998 auf seiner ersten E3 als Geschäftsführer der Deutschland-Niederlassung des damals noch "Take 2" geschriebenen US-Publishers (Bild: Archivbild/EMV)

2K Games hat einen neuen Präsidenten. Wie die Mutterfirma des Spielelabels, Take-Two Interactive, mitteilte, wurde David Ismailer in diese Position befördert. Ismailer tritt damit die Nachfolge von Christoph Hartmann an. Der Deutsche trat im vergangenen Monat überraschend und ohne weitere Erklärung zurück. Take-Two bestätigte Hartmanns Rücktritt, äußerte sich aber ebenfalls nicht weiter. Auch bei der Ernennung von Ismailer spricht Take-Two nicht weiter über Hartmann.Dass die Wahl auf Ismailer fällt ist indes wenig überraschend. Er arbeitet seit 2002 bei Take-Two Interactive und wurde bei der Gründung des Labels 2005 COO von 2K Games. In den vergangenen zwölf Jahren leitete er also das operative Geschäft von 2K hinter Christoph Hartmann, auf dessen Initiative das Label einst entstand. Vor seiner Ernennung zum 2K Präsidenten 2005 baute Hartmann einst die deutsche Take-Two Niederlassung auf.Die deutsche Take-Two Niederlassung entstand Ende der 1990er Jahre, als sich Bertelsmann entschloss aus dem Spielesegment auszusteigen und sein Label BMG Interactive an den damals noch weitgehend unbekannten Publisher Take-Two zu verkaufen. Die ersten beiden Mitarbeiter waren Christoph Hartmann und Matthias Wehner, die beide davor für BMG Interactive tätig waren.Ob Bertelsmann je diese Entscheidung bereut hat ist nicht überliefert. Allerdings war BMG Interactive einst Publisher des ersten "Grand Theft Auto" und brachte diese Marke mit zu Take-Two. Das Label selbst ging später in Rockstar Games auf.

Quelle: GamesMarkt.de

