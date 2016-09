250 Mio. Anmeldungen bei "RuneScape"

Pünktlich zum 15. Jahrestag kann das Online-Rollenspiel "RuneScape" eine weitere Bestmarke erreichen. Der 250 millionste Account wurde jüngst erstellt. Das gab der Jagex, der britische Entwickler des Titels, anlässlich des RuneFest 2016 in London bekannt."RuneFest ist das wichtigste Datum im'RuneScape'-Kalender und besonders natürlich in diesem feierlichen Jahr unseres Spiels", sagt Mark Ogilvie, Design-Direktor bei Jagex. "Wir hatten bisher ein fantastisches Jahr 2016 und freuen uns darauf, noch einige spannende Abenteuer vor Ende des Jahres herauszubringen, und können es nicht erwarten, 2017 mit unseren neuen Erweiterungen loszulegen. Der Meilenstein von 250.000.000 Spielerkonten ist außerdem eine unglaubliche Leistung und wir freuen uns irrsinnig darauf, sie beim RuneFest mit unserer wundervollen und unersetzbaren Community zu teilen."Ebenfalls anlässlich des jährlichen Commuinty-Treffens wurde eine Reihe von Neuerungen für das Browser-MMO angekündigt, die in den nächsten Monaten kommen sollen. Ab Juni 2017 wird es alle drei Monate eine 'RuneScape'-Erweiterung geben, die eine ganz neue Region umfasst - einen neuen, großen Teil der Weltkarte. Außerdem ist unter anderem ein neues dynamisches Wettersystem geplant.

