2,7 Millionen: Switch übertrifft Prognose

Nintendo verkaufte noch im ersten Monat 2,7 Millionen Geräte der Nintendo Switch in den Handel. Am 3. März war die Markteinführung der neuen Hardware, bis Ende des Monats ging das Fiskaljahr der Japaner. Aus der heute veröffentlichen Jahresbilanz geht hervor, dass rund 2,74 Geräte ausgeliefert wurden. Damit übertrifft die Switch auch die hauseigene Prognose von Nintendo, wo mit zwei Millionen Geräten im ersten Monat geplant wurde. Bis Ende des aktuell laufenden Fiskaljahres, das bis 31. März 2018 läuft, will Nintendo zehn Millionen Geräte ausliefern.Auch das Handheld-Business läuft weiter gut für die Japaner. Die Geräte der 3DS-Familie konnten im abgeschlossenen Fiskaljahr weitere 7,3 Millionen Stück verkaufen, stehen nun insgesamt bei über 66 Millionen Einheiten.Auf die Bilanzzahlen haben der anhaltend populäre 3DS und der gute Markteinstand der neuen Switch allerdings noch keinen durschlagenden positiven Effekt. Hier leiden die Japaner noch an der Schwäche der Wii U, die bis dato nur 13,5 Millionen Stück absetzen konnte. Untern Strich schrumpft der Umsatz im Jahresvergleich von 504,5 auf 489,1 Milliarden Yen (ca. 4,38 Mrd. Euro nach aktuellem Kurs), was einem Rückgang von etwa drei Prozent entspricht. Operativ geht daher auch der Konzernverlust knapp runter: Von 32,8 Mrd. im Vorjahr auf 29,4 Mrd. Yen (etwa 263,8 Mio. Euro).Trotzdem konnte sich Nintendo auch im abgelaufenen Geschäftsjahr in den schwarzen Zahlen halten. Außerdem wird man in Kyoto angesichts des gelungenen Switch-Einstands wieder optimistischer in die Zukunft blicken.

Quelle: GamesMarkt.de

