1337 eröffnet eSport-Bootcamp

Großansicht (v.l.) Die beiden 1337-Geschäftsführer Felix Papsdorf und Tobias Mai (Bild: 1337.camp) (v.l.) Die beiden 1337-Geschäftsführer Felix Papsdorf und Tobias Mai (Bild: 1337.camp)

In der baden-Württembergischen Gemeinde Straubenhardt können sich eSport-Fans in Zukunft in einem eigenen Bootcamp austoben. Das Unternehmen 1337 Consulting eröffnet dort das 1337Camp, eine Trainingseinrichtung für eSport-Teams und Hobby-Spieler. Auf insgesamt 170 Quadratmeter verspricht das Camp eine umfangreiches Gaming- und Trainingsangebot für eSportler. Als besonderes Angebot bieten das Unternehmen einen Rundumservice für Verpflegung und und Unterkunft an. Schlafräume, eine eigene Küche und ein Wohnzimmer stehen den Besucher dabei zur Verfügung, genau wie Demo Analysen und Coaching-Stunden mit Profi-eSport-Coaches die Wahlweise dazu gebucht werden können."Mit dem 1337Camp wollen wir dem deutschen eSport ein neues Zuhause geben. Bei unserem Bootcamp findet jeder Gamer ein cooles Zuhause und kann Profiluft schnuppern. Unsere Besucher sollen sich wie ein Profi fühlen", sagt der geschäftsführende Gesellschafter Tobias Mai. "So finden sie optimale Bedingungen vor, um mit Gleichgesinnten ihre Skills auf ein neues Level zu bringen.""Da wir unser Camp erst in diesem Monat eröffnet haben, haben wir für potentielle Partner auch noch zahlreiche Werbe- und Sponsoring-Optionen im Angebot", ergänzt der zweite Gesellschafter Felix Papsdorf. "Wir würden uns sehr über weitere Partner freuen, mit denen wir einen weiteren Meilenstein im deutschen eSport setzen können."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen