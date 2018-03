114.000 Zuschauer sahen in der Spitze "Friendly Fire 3"

Großansicht In den letzen Sekunden von Friendly Fire 3 war bereits klar, dass ein neuer Rekord erzielt wurde, und Friendly Fire 4 wurde für den 8. Dezember 2018 angekündigt (Screenshot) In den letzen Sekunden von Friendly Fire 3 war bereits klar, dass ein neuer Rekord erzielt wurde, und Friendly Fire 4 wurde für den 8. Dezember 2018 angekündigt (Screenshot)

Am ersten Dezemberwochenende fand zum dritten Mal der Livestream "Friendly Fire" statt mit zahlreichen bekannten Games-Influencer wie Gronkh, Der Heider, Pandorya oder auch das Team von Pietsmiet. Schon unmittelbar nach der Sendung war klar: auch der 3. Friendly Fire Spendenstream erreichte mit über 600.000 Euro einen neuen Rekord . Kumuliert hatte das Format über alle Ausgaben über eine Mio. Euro für wohltätige Zwecke gesammelt.Nun legten die Organisatoren die finalen Zahlen vor: Am Ende spielte "Friendly Fire 3" sogar 640.000 Euro ein. Die Gesamtsumme, die das Format in den letzten drei Jahren über Spenden und Sponsoren sammelte, beträgt damit 1,07 Millionen Euro. Und auch die finalen Zuschauerzahlen können sich sehen lassen. Auf Twitch wurden über eine Mio. Plays verzeichnet. In der Spitze sahen über alle Streaming-Plattformen 114.000 Zuschauer gleichzeitig den 24-Stunden-Non-Stop-Stream.Friendly Fire 4 findet am 8. Dezember 2018 statt.

Quelle: GamesMarkt.de

