Zwölf literarische Stoffe auf der Suche nach Produzenten

"Elefant" / "Elephant" (Martin Suter), Diogenes Verlag, Schweiz

"Never Be Sad Again" (Baptiste Beaulieu), Éditions Fayard, Frankreich

"The Boy" (Marcus Malte), Éditions Zulma, Frankreich

"Ein mögliches Leben" / "One possible life" (Hannes Köhler), Elisabeth Ruge Agentur, Deutschland

"The Mascoteers: Enter the Zebra" (Rollo de Walden), Kaiken Publishing, Finnland

"The Last Pomegranate" (Bachtyar Ali), Literarische Agentur Mertin, Deutschland

"The History of Bees" (Maja Lunde), Norse Code Agency, Norwegen

"Berlin - Fires of Tegel" (Fabio Geda & Marco Magnone), Oetinger Filmrechte-Agentur, Deutschland

"The Ditch" (Herman Koch), Shared Stories, Niederlande

"We Own the Sky" (Luke Allnutt), The Artists Partnership, Großbritannien

"The Remnant" (Rafael Cardoso), Villas-Boas & Moss Literary Agency, Brasilien

"The Joyce Girl" (Annabel Abbs), Zeitgeist Literary Agency, Belgien

Seit 2006 organisiert die Berlinale in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Buchmesse den Pitchingtag Books at Berlinale. Er findet in diesem Jahr am 14. Februar im Rahmen des Berlinale Co-Production Market im Abgeordnetenhaus von Berlin statt. Auf rund 130 eingereichten Stoffen für Literaturverfilmungen aus mehr als 30 Ländern wurden jetzt zwölf ausgewählt, die interessierten FilmproduzentInnen vorgestellt werden sollen.Berlinale-Direktor Dieter Kosslick : "Mit Books at Berlinale konnten wir gemeinsam mit der Frankfurter Buchmesse eine Veranstaltung mit einem großen Netzwerk schaffen, das die Zusammenarbeit im Bereich von Literaturadaptionen, die einen wichtigen Teil der Filmproduktionen ausmachen, fördert."Die für Books at Berlinale 2017 ausgewählten Stoffe stammen von Verlagen und Agenturen aus Deutschland, Belgien, Brasilien, Finnland, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Norwegen und der Schweiz:Anmeldungen für Books at Berlinale warden noch bis 8. Februar unter books@berlinale.de entgegen genommen.

Quelle: Blickpunkt:Film

