Zwei Neuerungen bei den Musikfilmtagen Oberaudorf

Die stellvertretende bayerische Ministerpräsidentin Ilse Aigner (2.v.r.) - hier bei den Musikfilmtagen Oberaudorf im vergangenen Jahr mit FFF-Geschäftsführer Klaus Schaefer, Festivalleiter Markus Aicher und Oberaudorfs Bürgermeister Hubert Wildgruber (v.l.n.r.) - wird auch die Jubiläumsausgabe in diesem Jahr eröffnen

Am 5. Juli wird die stellvertretende bayerische Ministerpräsidentin Ilse Aigner die Musikfilmtage Oberaudorf eröffnen, die in diesem Jahr zum zehnten Mal stattfinden. Zur Eröffnung wird Morgen Nelvilles "The Music of Strangers: Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble" zu sehen sein. Bis zum 9. Juli werden in Oberaudorf wieder Filme rund um das Thema Musik zu sehen sein. Der Musik kommt laut Festivalleiter Markus Aicher generell eine besondere Bedeutung zu: "Musik verbindet die Generationen und die Kulturen. Das ist eine zentrale Erfahrung, die wir in Oberaudorf in den letzten Jahren immer wieder erleben durften."Aicher wird am 9. Juli wieder zum traditionellen Frühschoppen mit Publikumsgespräch ins Gasthaus Weiler nach Reisach einladen. Dort erwartet er neben Schauspieler und Musiker August Zirner und Drehbuchautor Fred Breinersdorfer noch einen "hochkarätigen Überraschungsgast", wie es in einer Pressemitteilung heißt.Neu ist in diesem Jahr, dass der im vergangenen Jahr erstmals vergebene Publikumspreis in Zusammenarbeit mit Arri mit einem als Produktionsförderung vergebenen Geldpreis dotiert ist. Außerdem haben in diesem Jahr erstmals auch Studierende der HFF München die Gelegenheit, ihre Produktionen, die "auch das Thema Musik in all seinen Facetten widerspiegeln" zu präsentieren.Weitere Informationen unter www.musikfilmtage-oberaudorf.de

Quelle: Blickpunkt:Film

