Zwei neue Kategorien beim Studio Hamburg Nachwuchspreis

Großansicht Der Studio Hamburg Nachwuchspreis wird in diesem Jahr in zwei neuen Kategorien vergeben Der Studio Hamburg Nachwuchspreis wird in diesem Jahr in zwei neuen Kategorien vergeben

Der Studio Hamburg Nachwuchspreis wird in diesem Jahr erstmals auch in den Kategorien Beste Dokumentation/Reportage und Bestes Entertainment verliehen. Wie Studio Hamburg heute mitteilt, können sich für diese Kategorien neben Filmhochschulabsolventen erstmals auch AutodidaktInnen und junge QuereinsteigerInnen bis 30 Jahre bewerben. Der Studio Hamburg Nachwuchspreis wird darüber hinaus wie bisher in den Kategorien Bester Film und Bester Kurzfilm vergeben. Außerdem werden im Rahmen der Verleihung, die in diesem Jahr am 20. Juni im Thalia Theater in Hamburg stattfindet, die besten darstellerischen Leistungen mit dem Fernsehpreis (ehemals Günter-Strack-Fernsehpreis) und der beste Krimiregisseur mit dem Hamburger Krimipreis ausgezeichnet.Für die Preise können Produktionen eingereicht werden, die zwischen März 2016 und Februar 2017 fertiggestellt bzw. veröffentlicht worden sind bzw. werden. Einsendeschluss ist der 24. Februar.

Quelle: Blickpunkt:Film

