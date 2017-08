Zwei deutsche Koproduktionen in Zabaltegi-Sektion in San Sebastian

IIian Matevs deutsch-bulgarische Koproduktion "3/4" (deutscher Koproduzent: Sutor Kolonko Filmproduktion ) ist in die Sektion Zabaltegi-Tabakalera des Filmfestivals in San Sebastian (22. bis 30. September). Das Porträt eines Vaters und seiner beiden Kinder, die den letzten gemeinsamen Sommer verbringen, bevor die Tochter Mila, eine begabte Pianistin, nach Übersee geht, konkurriert in dem im vergangenen Jahr eingeführten Wettbewerb u.a. mit dem Goldene-Palmen-Gewinner und schwedischem Kandidaten für eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film, Ruben Östlunds The Square " - einer weiteren deutschen Koproduktion (deutscher Koproduzent: Essential Filmproduktion ).Die Filme der Sektion Zabaltegi-Tabakalera im Überblick:In der Sektion Zabaltegi-Tabakalera zeigt das Filmfestival in San Sebastian nach eigenen Angaben Filme, die neue cineastische Wege beschreiten. Weitere Informationen zu den eingeladenen Filmen unter www.sansebastianfilmfestival.com Eröffnet wird das Filmfestival in San Sebastian mit Wim Wenders' wir berichteten ).

